Глаза на дорогу, а не на экран: почему водители требуют вернуть физические кнопки

Многие водители хотят, чтобы производители автомобилей вернули физические кнопки и переключатели вместо сенсорных экранов, пишет Daily Mail. Опрос онлайн-сервиса Scrap Car Comparison показал: 51% автомобилистов скучают по обычным мануальным элементам управления для ключевых функций.

В исследовании участвовали 1000 британских водителей, у которых в машинах есть сенсорные экраны. 54% согласились, что такие системы мешают быстро выполнять простые действия. Самой отвлекающей задачей оказалось введение адреса в навигатор: с этим во время движения сталкивались 41% опрошенных.

Водители также жаловались на смену музыки, звонки и регулировку температуры. Для части покупателей это уже влияет на выбор машины: 42% заявили, что избегали моделей, где основные функции доступны только через экран.

Проблема не только в неудобстве. 21% участников признались, что из-за отвлечения на экран им приходилось резко возвращаться в свою полосу, 13% говорили о почти аварийной ситуации, а часть сообщила о столкновениях.

Эксперты считают, что сенсорные панели особенно опасны, когда через меню приходится включать базовые функции вроде дворников или климат-контроля. Физическую кнопку водитель часто может найти на ощупь, а экран заставляет смотреть в сторону от дороги.