Около 8 тыс. человек посетили мероприятия в домах культуры Подмосковья в рамках акции «Цвета России»

Подмосковные дома культуры провели более 100 мероприятий в ходе акции «Цвета России», приуроченной ко Дню Государственного флага РФ. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Акция стартовала 21 августа и продлится до 28 августа. В ней участвует 91 учреждение. Для посетителей организовали творческие мастерские, концерты, выставки, викторины, флешмобы, квесты. Мероприятия посетили уже порядка 8 тыс. человек.

К примеру, в Центре культуры и искусств Тучково в Рузском округе провели арт-квест «Цвета вокруг нас». Во Дворце культуры «Цементник» в Коломне прошла фотовыставка «Триколор в моем сердце». В КДЦ «Тимоново» в Солнечногорске состоялся патриотический пикник «Цвета России».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность налаженной коммуникации с жителями.