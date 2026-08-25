Вместо чашки Петри — обычный стержень: новая разработка ученых МФТИ меняет подход к диагностике

Специалисты Московского физико-технического института совместно с коллегами из МГУ имени Ломоносова создали чернила, способные за считанные минуты распознавать присутствие опасных микроорганизмов. Речь идет о плазмонном составе, который помогает оперативно выявлять синегнойную палочку — одного из самых коварных возбудителей внутрибольничных инфекций, сообщил REGIONS.

Почему это так важно? Синегнойная палочка провоцирует тяжелейшие воспаления легких, заражение крови и разрушительные процессы во внутренних органах. Коварство бактерии — в ее природной устойчивости к большинству антибиотиков, что серьезно осложняет терапию. А классическая диагностика методом посева биоматериала на питательную среду растягивается на двое-трое суток — непозволительная роскошь, когда счет идет на часы. Новая методика сокращает ожидание до двух-трех минут.

«Теперь не нужно ждать несколько дней, пока вырастут бактерии в чашке Петри, отправлять образцы в лабораторию и проводить сложную пробоподготовку. Достаточно взять мазок ватным тампоном, нанести на него плазмонные чернила и поднести портативный спектрометр — результат будет готов через минуты», — рассказала младший научный сотрудник химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Евгения Афонюшкина.

Как это работает? Авторы разработки, среди которых младший научный сотрудник химфака МГУ Евгения Афонюшкина, предлагают определять не сами бактерии, а их «почерк» — пигмент пиоцианин, который выделяет синегнойная палочка. Чтобы сделать сигнал пигмента различимым даже при мизерной концентрации патогена, в состав чернил добавили микроскопические золотые структуры в форме звезд. Эти наночастицы работают как усилители: они многократно повышают чувствительность метода, позволяя спектрометру «увидеть» то, что раньше ускользало от приборов.

Для удобства чернила поместили в стандартный стержень. Врачу достаточно взять мазок, нанести на него пару штрихов из ручки, а затем проанализировать образец портативным спектрометром. Никаких стерильных лабораторных боксов, никаких центрифуг и сложной пробоподготовки, уточняет Афонюшкина. Эксперименты подтвердили: технология стабильно выявляет биомаркер в концентрациях, с которыми медики сталкиваются в реальной клинической практике.

В обозримом будущем, по замыслу исследователей, экспресс-система появится в приемных покоях больниц, поликлиниках и машинах скорой помощи. Тем временем ученые уже работают над следующим этапом — адаптацией метода для обнаружения целых бактериальных клеток и других патогенов. Если все пойдет по плану, обычная ручка с необычными чернилами станет таким же привычным атрибутом врачебного чемоданчика, как стетоскоп или тонометр.

Ранее сообщалось, что в подмосковные больницы поставили 14 операционных микроскопов.