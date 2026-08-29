25 человек погибли в ДТП: пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Зимбабве

Число жертв крупного дорожно-транспортного происшествия в Зимбабве достигло 25 человек. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем на одной из главных трасс страны, после чего транспортное средство загорелось, сообщил MK.RU.

По данным издания, трагедия произошла вечером 28 августа примерно в 15 километрах к югу от города Чиву на трассе, соединяющей Хараре и Масвинго. По информации местных средств массовой информации, транспортные средства столкнулись лоб в лоб. Удар был настолько сильным, что автобус практически сразу загорелся.

Министр по делам провинции Восточный Машоналенд Итайи Ндудзо сообщил, что 23 человека погибли непосредственно на месте происшествия. Еще двое пострадавших позднее скончались от полученных травм в медицинском учреждении, в результате чего общее число жертв увеличилось до 25.

В больницах остаются еще два человека, их состояние врачи оценивают как критическое. Среди них, по предварительным данным, находится водитель грузовика.

Местные власти также уточнили, что пассажирский автобус на момент аварии был перегружен. Причина, по которой произошло лобовое столкновение, пока не установлена. Полиция уже начала расследование обстоятельств случившегося. Имена погибших на данный момент не разглашаются.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло в Одинцовском округе.