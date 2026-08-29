40 стобалльников, киберуроки по ИИ и лучший лицей региона: как в Подольске растет качество образования

В Подольске в пятницу, 28 августа, прошла традиционная августовская педагогическая конференция, на которой подвели итоги прошедшего учебного года, определили задачи на предстоящий и отметили лучших работников сферы образования. Мероприятие, как подчеркивается в сообщении администрации городского округа, состоялось в преддверии нового учебного года.

Перед официальной церемонией награждения состоялась стратегическая сессия, в которой приняли участие директора школ и молодые педагоги.

«Вы не только передаете знания, вы воспитываете наших детей. Не только важно использование искусственного интеллекта, важно не забывать, что внутри у ребенка, и важно отдавать всестороннее образование», – подчеркнул глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Для начинающих учителей в регионе, к слову, предусмотрены различные меры поддержки. Одна из таких мер — компенсация аренды жилья. Ее получает, например, учитель физики и математики лицея №5 Дарья Веревкина, которая переехала в Подольск из Республики Крым два года назад. У девушки нет собственной квартиры в городе, а родители живут в другом регионе, поэтому поддержка со стороны властей, как отмечается, для нее крайне важна.

Среди ключевых достижений прошедшего года — значительный рост числа высокобалльников по ЕГЭ. Количество стобалльников в округе увеличилось в два раза и достигло 40 человек. Причем двое из них — мультибалльники, то есть набрали максимальное количество баллов сразу по нескольким предметам. Также отмечен рост числа победителей и призеров региональных и заключительных этапов предметных олимпиад. Главным же событием для системы образования Подольска, безусловно, стало признание лицея №23 лучшим образовательным учреждением региона по итогам года.

«Успех – в слаженной работе всех педагогов школы, потому что поставленная цель перед учителями реализована в полном объеме. Это работа со всеми детьми, не только с одаренными, потому что процент качества образования в школе очень высокий», – отметила директор лицея № 23 Татьяна Дрожжина.

Особое внимание на конференции уделили внедрению новых образовательных методик. С текущего года в Подмосковье запущен пилотный проект — киберуроки по работе с искусственным интеллектом. Пока в нем задействованы только десять школ округа, однако, как отмечают организаторы, это только начало, и в скором времени к проекту присоединятся остальные учебные заведения.

«Для Подольска прошедший учебный год был очень успешным. И финалом этого стало признание того, что лицей № 23 стал лучшей школой в Московской области. Какие мы ставим задачи на новый учебный год? Конечно, это повышение качества образования, работа с детьми – со всеми детьми, создание условий, чтобы дети были мотивированы получать знания», – рассказала председатель комитета по образованию г. о. Подольск Галина Киселева.

Качество образования в округе, по мнению участников конференции, неуклонно растет. Подтверждение тому — не только увеличение числа стобалльников и олимпиадников, но и рост количества выпускников, поступающих в ведущие высшие учебные заведения страны. Это, как подчеркнули организаторы, дает основания полагать, что уже через несколько лет подольчане заявят о своих научных открытиях на всю страну.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что школа №1 в Королеве откроется после капремонта 1 сентября.