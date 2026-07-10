За ₽3,5 тыс. к рекордсмену: сколько стоят частные уроки футбола в Москве и Подмосковье

На фоне чемпионата мира по футболу в Московском регионе резко вырос спрос на индивидуальные тренировки и экипировку. По данным аналитиков «Авито», которые приводят REGIONS , в июле заметно увеличился интерес к занятиям с персональными наставниками и обновлению футбольного гардероба.

Стоимость индивидуальной тренировки зависит от квалификации тренера и локации: футбольный фристайл с рекордсменами обходится в среднем в ₽3,5 тыс., уроки от профессиональных игроков с опытом выступлений в российских и зарубежных лигах — от ₽2 тыс. до ₽3,5 тыс., а персональные программы наставников коммерческих академий — от ₽2 тыс. за занятие, причем инвентарь часто включен в цену. Наибольшим спросом такие услуги пользуются в Красногорске, Солнцеве, Барвихе и на крытых столичных аренах.

Одновременно на маркетплейсах и торговых площадках расширился выбор игровой формы. Ретро-комплекты легендарных европейских клубов с именами звезд продаются примерно за ₽3,7 тыс., современные технологичные футболки из полиэстера для интенсивных тренировок — около ₽2,9 тыс., а базовые детские комплекты с символикой топ-клубов можно найти от ₽1 тыс.