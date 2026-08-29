555 учеников, 14 автобусов и 12 маршрутов: как в Подольске организовали подвоз детей к трем школам в новом учебном году

В новом учебном году 2026–2027 в Подольске будет организован подвоз 555 учащихся к местам занятий. Транспортное обслуживание затронет три общеобразовательных учреждения: школу имени Героя России А.Г. Монетова, школу имени Героя России Н.Д. Куимова и школу имени Д.И. Зернова, сообщила администрация муниципалитета.

По данным администрации, для обеспечения транспортной доступности образования разработано 12 маршрутов. Это позволит наладить регулярное и удобное автобусное сообщение для детей, проживающих в различных населенных пунктах городского округа. К перевозкам планируется привлечь 14 автобусов, которые полностью соответствуют всем действующим нормам и требованиям, предъявляемым к детским перевозкам.

По информации администрации, особое внимание уделено безопасности: все маршруты тщательно проверены с целью минимизации возможных рисков. Время в пути по каждому из них рассчитано индивидуально с учетом дорожных условий и сезонных факторов. Организаторы гарантируют, что каждый ребенок будет доставлен в школу своевременно и в комфортных условиях.

Ранее губернатор Воробьев рассказал, что школа №1 в Королеве откроется после капремонта 1 сентября.