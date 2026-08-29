«И все будет хорошо»: возлюбленный онкобольной Лерчек выложил в Сеть новое видео из больницы

По данным издания, у многодетной мамы диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами. За время лечения она перенесла сложную операцию на позвоночнике, в ходе которой были удалены новообразования, а также прошла девять курсов химиотерапии. В настоящее время врачи назначили ей иммунную и таргетную терапию, которую необходимо проходить дважды в месяц.

По информации издания, на днях Лерчек отправилась в медицинское учреждение на очередной плановый сеанс лечения. Ее возлюбленный, аргентинский танцор Луис, показал в социальных сетях кадры с женой. На видео Валерия находится на больничной койке во время медицинской процедуры.

«Принцесса на иммунной терапии. Мы сделали несколько анализов, еще, возможно, сделаем МРТ спинного мозга, потому что иногда бывают боли. Надеемся, что найдем причину, и все будет хорошо», — ответила Лерчек.

Сам Луис, обращаясь к ней, поинтересовался, как чувствует себя его принцесса. Поклонники и подписчики блогера активно поддерживают ее в комментариях, желая сил и скорейшего выздоровления.

«Ты сильная, ты держишься! Надо делать все, что врач скажет, хорошо?» — обратился Сквиччиарини к блогеру.

Ранее сообщалось, что вакцину от меланомы передадут центру Герцена до конца 2026 года.