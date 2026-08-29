«Ты должна оставаться счастливой»: Виктория Боня удивлена церемонией похорон погибшего альпиниста

46-летняя телеведущая Виктория Боня тяжело переживает утрату близкого человека. Ее друг и наставник, известный непальский альпинист Нирмал Пурджи, также известный как Нимс Дай, погиб в конце июля в результате схода лавины в Пакистане, сообщил Voice.

По информации издания, для звезды телеэкрана потеря оказалась особенно болезненной. Как призналась сама Виктория, именно благодаря этому человеку она поверила в себя, обрела уверенность в собственных силах и в итоге серьезно увлеклась альпинизмом.

«Благодаря Нимсу я смогла соприкоснуться с самым, наверное, божественным, что может быть в этом мире. Это восхождение на восьмитысячник. Нимс должен был вести меня на К2 в следующем году. Об этом мы еще не сообщали, но мы уже с ним договорились. И мы должны были соло идти, так как в этом году я не смогла пойти на К2 из-за травмы ноги», — рассказала ранее эус-участница реалити-шоу «Выжить в Дубае».

Боня посетила церемонию прощания с погибшим другом и после этого поделилась впечатлениями в видеообращении. Телеведущая призналась, что не смогла сдержать эмоций, провожая наставника в последний путь.

Однако, по словам блогера, ее успокоили и даже вдохновили родственники и близкие Нимса — непальцы, которые присутствовали на траурном мероприятии. Именно их стойкость и глубокая духовность, как отметила Виктория, произвели на нее неизгладимое впечатление.

«Вернулась с похорон. Наплакалась. Проводили в последний путь нашего любимого. Как непальцы умеют переносить скорбь, это так вдохновляет. Я пришла. Там были люди, которые очень близки с Нимсом. И каждый их них сказал: "Ты должна оставаться счастливой. Это важно". Я вообще не ожидала. Прощай, Нимс!» — сказала Боня.

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