Смердящая ловушка: соседи 65-летней москвички десятилетиями страдают от вони, потопов и мусора

Жильцы московской многоэтажки на улице Куусинена на протяжении десятилетий безуспешно пытаются избавиться от соседства 65-летней женщины, превратившей свою квартиру в настоящий очаг антисанитарии. Как информирует телеграм-канал Baza, проблема носит системный и пока неразрешимый характер, сообщил MK.RU.

По данным издания, пенсионерка ранее работала уборщицей, однако ее собственное жилище стало источником невыносимого зловония для всего подъезда. Внутри квартиры, по информации канала, скопились многолетние горы мусора, а также проживают кошки. Запах гнили и экскрементов, по словам очевидцев, не выветривается годами. Кроме того, из-за неисправной сантехники из квартиры регулярно случаются потопы.

По информации издания, больше всего от действий соседки страдает мужчина, живущий этажом ниже, — военный инвалид. Он рассказал, что из-за постоянных заливов и невыносимого запаха несколько раз оказывался в больнице. Ему даже удалось выиграть судебное разбирательство и получить денежную компенсацию за испорченное имущество, однако добиться выселения пожилой женщины законным путем так и не получилось.

По данным издания, соседи неоднократно пытались решить проблему через официальные инстанции. В 2017 году суд обязал женщину навести порядок в квартире. Коммунальные службы вывезли накопившийся мусор, но уже спустя пару недель жилище вновь вернулось в прежнее антисанитарное состояние. Управа района также предпринимала попытки добиться принудительного выселения женщины, однако суд в очередной раз отказал в удовлетворении иска.

Юридически россиянка признана полностью дееспособной: она исправно посещает судебные заседания и самостоятельно нанимает адвокатов для защиты своих интересов. Тем не менее соседи предполагают, что у женщины имеется психическое заболевание, которое не позволяет ей адекватно оценивать последствия собственных действий и поддерживать нормальные санитарные условия в собственном доме.

Ранее сообщалось, что в Люберцах после вмешательства омбудсмена Подмосковья восстановили порядок в захламленной квартире.