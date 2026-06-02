«Плохо доятся и не хотят размножаться»: подольские ученые добавили коровам ген зебу с горбом и складками
REGIONS: в Подольске ученые вывели первых зебувидных телят, устойчивых к жаре
Фото: [ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста]
О глобальном потеплении сегодня, кажется, не рассуждает только ленивый. Однако подольские животноводы решили пойти дальше теоретических дискуссий и предложили практическое решение проблемы. В ФИЦ ВИЖ имени Л. К. Эрнста вывели первых телят, которым будущие аномальные температуры будут нипочем. Новое потомство уже назвали зебувидным. В чем суть научного достижения, рассказали в самом исследовательском центре, сообщил REGIONS.
Специалисты скрестили две высокопродуктивные молочные породы — голштинскую и симментальскую — с зебу. Последний представляет собой особый подвид домашнего скота, который тысячелетиями формировался в условиях тропического и субтропического климата. От привычных российскому глазу коров зебу отличается внешне: у него есть заметный горб на загривке и характерные кожные складки в районе груди.
Зачем понадобилось такое экзотическое скрещивание? Дело в том, что голштинская и симментальская породы, при всей их молочной продуктивности, очень плохо переносят летнюю жару. В знойные месяцы, по словам специалистов, они снижают надои и отказываются размножаться.
Зебу же, наоборот, великолепно адаптированы к высоким температурам, но их молочная отдача несопоставимо ниже европейских стандартов. Гибрид, выведенный в Подольске, призван совместить устойчивость одного вида с продуктивностью другого. Первые результаты, судя по сообщению центра, уже получены: зебувидные телята появились на свет и чувствуют себя хорошо.
«Скрещиванием могут быть получены гибриды, которые сочетают в себе превосходную адаптацию к повышенным температурам с высоким уровнем продуктивности, что позволяет снизить производственные потери, обусловленные изменением климата», — говорится на сайте учреждения.
По информации центра, на данный момент выведено уже пять зебувидных телят. Этим гибридам, как уточнили специалисты, предстоит стать родоначальниками новых селекционных форм. Их главная миссия — дать начало поколениям крупного рогатого скота, устойчивого к климатическим изменениям, которые становятся все более заметными в последние годы.
