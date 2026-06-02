Прием заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ продлили до 14 июня

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области сообщили о продлении срока приема заявок на участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Так, подать заявку можно до 14 июня на сайте проекта.

Подмосковье традиционно входит в число самых активных регионов-участников. С 2021 года представители области направили на конкурс более 4,5 тыс. инициатив. Из них 33 вышли в финал, а 14 стали призерами.

В 2025 году Подмосковье заняло второе место по стране по числу победителей регионального этапа (27 проектов) и третье место по числу полуфиналистов (24 проекта).

«Это говорит о высоком уровне вовлеченности гражданского общества и интересе жителей к социальным проектам. Премия #МЫВМЕСТЕ позволяет активистам не только получить признание, но и выйти на новый уровень — найти единомышленников, привлечь ресурсы и расширить географию добрых дел», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе поддерживают участников СВО и их семьи.