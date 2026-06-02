Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых больниц

За последние пять лет в Подмосковье открыли более 100 новых больниц, поликлиник и амбулаторий, в регионе уделяется особое внимание возведению социальных объектов. Об этом в своем ежегодном обращении к жителям, которое в 2026 году получило название «Наше Подмосковье — забота и уважение», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В здраве — за 5 лет открыли более 100 новых больниц, поликлиник, амбулаторий — почти в каждом городе Подмосковья», — сказал губернатор.

По его словам, в Балашихе в 2028 году планируется открыть многопрофильную областную больницу. Он находится на пересечении М-12 и теперь уже Южно-Лыткаринского шоссе и обеспечит медпомощью весь восток Подмосковья, прилегающие Ленинский городской округ и Люберцы.

Воробьев добавил, что в 2030 году запланировано открытие многопрофильного медицинского центра в Мытищах. Кроме того, планируется продолжить направлять средства на обновление поликлиник и стационаров, строительство новых медучреждений, а также за закупку современного оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.