Первый в Подмосковье центр активного и здорового долголетия заработал в Домодедово
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Первый в Подмосковье центр активного и здорового долголетия заработал на базе Домодедовской больницы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Учреждение создали в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Цель его открытия — помочь сохранить здоровье, активность и высокое качество жизни благодаря современным профилактическим программам.
В центре можно пройти комплексную диагностику, анкетирование, различные тесты и исследования, позволяющие определить биологический возраст.
«Первый такой центр открылся в Домодедове, а всего в регионе планируем создать пять центров. До конца года остальные откроются в Мытищах, Ногинске, Балашихе и Химках», — рассказал зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
