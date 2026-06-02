Даже небольшой балкон или дачную веранду можно быстро превратить в зеленый уголок, если посадить вьющиеся растения, пишет The Mirror со ссылкой на журнал о дизайне интерьера Ideal Home. Они не занимают много места, красиво оплетают решетки, перила и арки, а некоторые еще и дают приятный аромат.

Звездчатый жасмин подойдет для солнечного балкона или веранды, особенно с южной или западной стороны. У него глянцевые листья, а летом появляются душистые цветы. Лучше сразу поставить решетку или натянуть опору, чтобы побеги могли подниматься вверх.

Клематис — вариант для тех, кто не хочет ждать годами. Он быстро растет, может прибавить несколько футов за сезон и дает яркие цветы. Некоторые сорта, например, clematis montana, еще и пахнут.

Плетистые розы добавят веранде почти открытую дачную романтику. Для зоны, где часто ходят люди, лучше выбирать сорта без шипов. Розам нужна крепкая опора и хорошее солнце.

Глициния выглядит эффектно благодаря длинным кистям фиолетовых цветов, но ей нужен контроль: растение быстро разрастается и требует регулярной обрезки.

Жимолость хороша для вечеров на веранде: ее сладкий запах особенно заметен в теплую погоду. Она быстро обвивает опоры, а некоторые сорта сохраняют зелень круглый год.

Главное — заранее продумать прочную решетку, полив и сторону света. Тогда балкон или веранда будут выглядеть не как место для старого стула, а как маленький летний сад.