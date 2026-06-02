Путают блюда и медленно возят: что писали о кафе в Пятигорске до отравления 70 человек — расследование NewsTracker

Согласно данным регионального Минздрава, количество пострадавших после посещения пятигорского кафе увеличилось до 70 человек, сообщил newstracker.ru. Редакция изучила отзывы, которые клиенты оставляли об этом заведении ранее, чтобы выяснить, были ли у посетителей претензии к качеству блюд до того, как случай приобрел громкий резонанс.

Согласно информации, полученной редакцией издания с популярного онлайн-сервиса по оценке заведений, заведение считается в Пятигорске достаточно известной точкой общественного питания. Как сообщается, гости поставили кафе пять баллов — именно такая оценка значится в сервисе на данный момент. Количество оставленных отзывов, по данным площадки, превышает 800.

По информации издания, комментарии посетителей преимущественно носят положительный характер.

«Одно из немногих заведений Пятигорска, где ни разу не было никаких нареканий к качеству блюд, все вкусно, доставка также на уровне. Думаю, лет десять точно заказываю здесь и всегда довольна, кажется что уже попробовала все позиции меню и все понравилось. Особенно советую курицу в кисло-сладком», — написала гостья кафе.

По данным издания, среди комментарием нарекания встречаются редко.

«Не ведитесь на отзывы также, как мы. Начитались, ожидали вкусных суши, оказалось абсолютно средненькое заведение. Взяли филадельфию. Рыба настолько тонкая, что по цвету бледно-розовая с просвечивающим рисом. Да, цены демократичные, но как будто не стоит оно того все равно», — написал один из посетителей.

По данным издания, авторы некоторых отзывов в качестве минусов заведения указывают, в том числе, на недостаточно быструю доставку. Кроме того, по словам клиентов, в заказах часто путают блюда: привозят не то, что заказывали.

При этом, как сообщил корреспондент NewsTracker, изучивший отзывы, упоминаний о том, что блюда были несвежими или что именно еда стала причиной отравления, в комментариях найдено не было.

