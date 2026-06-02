Губернатор Подмосковья рассказал о модернизации сферы ЖКХ в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения к жителям рассказал о развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье.

«Понимаем, что эта модернизация, трансформация очень важна», - подчеркнул Воробьев.

Глава региона отметил, что в эту сферу в последние три года вкладываются значительные средства: 128 млрд рублей в 2025 и 2026 годах, в следующем году запланировано еще не меньше 75 млрд рублей.

По словам губернатора, особого внимания требует обновление очистных сооружений. В регионе в работе около 30 крупных проектов.

Также Воробьев отметил, что в области большой запрос на строительство центров обработки данных. Активное строительство жилых кварталов, промышленных объектов, ЦОДов требует надежного электроснабжения, подчеркнул он.

В завершение губернатор рассказал о реализации президентской программы социальной газификации. Он отметил ее важность для жителей.

«Востребованность на газ была огромная в регионе. Многим жителям это было не по карману. Большое количество домов не могли себе позволить газификацию», - сказал он.

В этом году в области планируется подключить к газу 27 тыс. домов, сообщил Воробьев.

«Особое внимание — льготным категориям: бойцам СВО, многодетным, одиноким пенсионерам, у которых низкий доход. Для них подключение полностью бесплатно», - заключил глава региона.

