4 подмосковных школьника стали триумфаторами проекта «Эколидер»

4 учащихся из Подмосковья завоевали победу в проекте «Естественно‐научная школа «Эколидер», который организовал Фонд имени В.И. Вернадского. Инициатива призвана находить и поддерживать талантливых школьников, способных разрабатывать собственные проекты в области экологии и естественных наук. Содействие в продвижении проекта на территории региона оказывает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Всего на участие в проекте подали 890 заявок, из которых 65 пришли от школьников Подмосковья. В финальную стадию соревнования прошли 24 участника, и среди победителей оказались сразу 4 представителей региона — по числу успешных участников с ними смогли сравняться только ребята из Москвы.

Оргкомитет проекта принял решение выдвинуть победителей на участие в тематической дополнительной общеразвивающей программе. Юные таланты смогут посетить легендарную летнюю смену в лагере «Артек», где продолжат углублять знания, обмениваться опытом с единомышленниками и развивать свои экологические инициативы в уникальной образовательной среде.

