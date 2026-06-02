Губернатор Подмосковья подчеркнул важность расселения ветхого и аварийного фонда

Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного фонда в Подмосковье
В Подмосковье за пять лет удалось переселить из аварийного жилья 36 тыс. человек, тема расселения ветхого и аварийного фонда остается приоритетной. Об этом в своем ежегодном обращении к жителям, которое в 2026 году получило название «Наше Подмосковье — забота и уважение», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, тема является чувствительной для всей страны, не только для Подмосковья. Программа реновации в регионе входит в тройку лидеров по объему.
«У нас есть заметные средства на сертификаты, которые позволяют сегодня уже получить сертификат, а завтра приобрести жилье. И мы продолжаем в ряде территорий строить дома под расселение с понятной квартирографией», — заявил Воробьев.
По его словам, в аварийном жилье 30% людей жили по соцнайму. Теперь они получили возможность использовать сертификаты для улучшения своих жилищных условий.
Губернатор добавил, что власти региона делают акцент на системном обновлении жилищного фонда, включая ликвидацию ветхих и аварийных домов, а также поддержку семей через ипотечные программы.
