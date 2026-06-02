Свыше 200 га муниципальной и неразграниченной сельхозземли передали фермерским хозяйствам Подмосковья без торгов

В мае крестьянско‐фермерские хозяйства существенно расширили свои земельные ресурсы: Министерство имущественных отношений Московской области предоставило им более 216,3 га сельскохозяйственных угодий без проведения конкурсных процедур. Участки распределили между 7 муниципальными округами региона — это позволит аграриям активнее развивать производство и эффективнее использовать потенциал подмосковных земель.

7 фермерских хозяйств получили в свое распоряжение 8 участков муниципальной и неразграниченной собственности. Полученные территории планируется задействовать для самых разных направлений сельскохозяйственной деятельности — от разведения скота и пчел до выращивания разнообразных культур и развития растениеводства.

Наибольшую выгоду от распределения земель получили аграрии из нескольких округов. Лидером стал округ Серебряные Пруды, куда направили основной объем площадей — 145,9 га. Заметную долю также получили фермеры Серпухова: им выделили 35,4 га плодородной земли. В Шатуре хозяйствам предоставили 16,2 га — эти участки тоже помогут нарастить объемы сельхозпроизводства на местах. Помимо них, в программе участвовали хозяйства из Богородского округа, Луховиц, Волоколамского округа и Ступина.

