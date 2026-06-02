Жителей Петербурга возмутила свадьба, которую вел Иван Ургант

В Санкт-Петербурге отгремела пышная свадьба. Георгий Гурцкая, сын известного аптечного магната Омара Гурцкая, женился на девушке по имени Кесана. Организатором торжества выступил Иван Ургант, сообщает The Voice со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Отмечается, что это мероприятие растянулось на два дня. Первый день прошел в академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Второй — в элитной резиденции на Крестовском острове.

Однако не все жители северной столицы остались довольны. Многие возмутились тем, что свадебный банкет устроили в филармонии. По их мнению, это обесценивает статус учреждения культуры. К тому же из-за торжества был отменен запланированный концерт.

Как выяснилось, филармонию можно арендовать за добровольное пожертвование. Минимальная сумма, по данным СМИ, составляет 10 млн рублей. Большой зал, где проходила церемония, вмещает 1,5 тыс. слушателей.

Второй день свадьбы отметился звездными выступлениями. Перед гостями спели певица Теона Контридзе и композитор Игорь Крутой. Сам Гурцкая ранее владел аптечной сетью «Эркафарм». Его отец Омар основал компанию «Империя-фарма».

Что касается Ивана Урганта, то для него подобные мероприятия — основной источник дохода. Его шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале не выходит в эфир с конца февраля 2022 года. Так что телеведущий активно зарабатывает на частных свадьбах и корпоративах.

Ранее стало известно, что звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович впервые вышла замуж.