99 беспилотников за ночь: итоги работы ПВО над Черным морем и пятью российскими регионами

В ночь на 17 января противник предпринимал попытки атаковать российские регионы. По данным телеграм-канала Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО устранены 99 БПЛА самолетного типа. В зоне риска находились пять регионов РФ. Дроны также перехватили и уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным издания, над акваторией Черного моря устроено 47 БПЛА, Азовского — один дрон. Кроме того, ПВО работала в таких российских регионах: Белгородской (29 БПЛА), Курской (12 БПЛА), Ростовской (4 БПЛА), Астраханской (4 БПЛА).

«2 – над территорией Республики Крым», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Ведомство предоставило данные о работе ПВО в период с 23.00 мск до 07.00. Главы регионов в своих телеграм-каналах начали публиковать информацию о прошедшей ночи. По предварительным данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, никто из граждан не пострадал. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал ситуацию в регионе сложной.

Правительство Курской области в телеграм-канале поблагодарило российских военнослужащих за отражение ночной атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что из-за атак БПЛА таганроженка укладывает ребенка спать на полу в коридоре.