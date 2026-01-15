Теплый пол и звуки ПВО: жительница Таганрога решила, что лучше с вечера класть ребенка спать в коридоре

Жительница Таганрога в соцсетях поделилась мнением, что лучше с вечера класть ребенка спать в коридоре, сообщила rostovgazeta.ru.

Россиянка рассказала, что практически каждую ночь в городе раздаются звуки работы системы ПВО из-за активных атак БПЛА противника. Женщина с семьей проживает близи моря. Она отметила, что всегда переживает за безопасность ребенка. По ночам часто приходится вставать и перемещаться в коридор.

Жительница Таганрога написала, что в коридоре у них установлен теплый пол. Она предположила, что лучше сразу ложиться там, чем посреди ночи быстро выбегать в более безопасное место. В коридор также выбегают собаки.

По данным издания, другие горожане также оставляют комментарии о прошедшей ночи.

«Где-то далеко бахают», — написал пользователь.

В ночь на 15 января над территорией Ростовской области дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских БПЛА самолетного типа, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ. Глава региона проинформировал об отсутствии пострадавших. Над акваторией Азовского моря ликвидировали один дрон.

Ранее сообщалось, что крещенские купания отменили в четырех приграничных регионах из-за БПЛА.