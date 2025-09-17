«Абсолютно бесполезная»: детская игрушка стоимостью почти 18 тыс. руб. возмутила россиян

По данным издания, в одном из магазинов покупатели нашли детские игрушки, цены на которые, по их мнению, завышены. Редакция предоставила фото: на витрине лежат вязаные игрушки небольших размеров разных животных и мультипликационных героев. Стоимость варьируется от 200 руб. до 2 тыс. руб.

По информации издания, игрушка в виде обезьяны за 17 тыс. 999 руб. вызвала особенную критику горожан. Они делятся эмоциями в соцсетях. Люди считают, что ничего особенного в обезьяне нет. Этой суммы хватило бы для приобретения нескольких качественных игрушек отечественного производителя. Одна из пользовательниц удивлена, что есть люди, которые могут отдать такие деньги за игрушку. Появлялись и другие комментарии.

«Абсолютно бесполезная по своему предназначению. Нет точной схожести с животным. Ее сложно назвать милой. Никогда не пойму эти странные тренды», — изумляется горожанка.

По информации издания, продавцы пояснили стоимость игрушки. Они рассказали, что на витрине размещен коллекционный экземпляр. Обезьяна выполнена из необычной ткани. Представленная игрушка — это ручная работа.

Ранее сообщалось, что во владивостокском торговом центре после массового детского праздника обнаружили разорванные пакеты с лабубу.