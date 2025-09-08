Во владивостокском торговом центре обнаружили разорванные пакеты с лабубу

Во владивостокском торговом центре после проведения детского праздника обнаружили разорванные пакеты с игрушками Лабубу, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, руководство торгового центра во Владивостоке приняло решение организовать для детей праздник, приуроченный началу учебного года. Сотрудники отметили, что в нынешнем сезоне особенной популярностью пользуется игрушка Лабубу. Она стала главным украшением зала, где проводили праздничное мероприятие.

По данным издания, для ребят подготовили увлекательную программу: веселые игры и аквагрим. Мероприятие провели в воскресенье, 7 сентября. У входа установили фотозону с баннером, на котором изображены трендовые игрушки. После проведения мероприятия сотрудники обнаружили разорванные пакеты с игрушками.

Сотрудники предположили, что юные гости решили не просить родителей оплатить товары. Они присвоили лабубу незаконным способом. Одна из работниц торгового центра огорчилась из-за находки. Она высказала мнение, что дети, которые сейчас поступают таким образом, во взрослой жизни могут пересечь грань дозволенного.

«Печально наблюдать подобное», — отметила очевидица.

В материале не указано, оповестили ли сотрудники центра об инциденте правоохранителей.

Ранее сообщалось, что крупную партию фейковых лабубу на полмиллиона долларов перехватили в аэропорту.