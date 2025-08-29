Адвокат предупредил, что моющих фары детей могут оштрафовать

Адвокат, председатель Совета по патриотическому воспитанию «Офицеров России» Дмитрий Краснов рассказал, что несовершеннолетних, которые предлагают водителям вымыть фары авто или протереть окна, в некоторых случаях могут привлечь к ответственности по статье КоАП. По словам эксперта, минимальная сумма штрафа составляет 500 руб., сообщил сайт aif.ru.

По словам эксперта, сума штрафа может возрасти в случае возникновения ДТП. Адвокат пояснил, что значение имеет место, где несовершеннолетние предлагают свои услуги. Если на светофорах без пешеходных переходов, то это можно расценивать как нарушение правил дорожного движения. Мойщики до 16 лет не могут нести ответственность, поэтому штраф выпишут их родителям. Эксперт высказал мнение, что ребятам сложно найти официальную работу, поэтому иногда они решают мыть фары.

«Есть строгие правила относительно рабочего времени и отдыха детей. Законодательство защищает их интересы, включая отпуск и разрешение на работу», — отметил представитель «Офицеров России».

Адвокат Краснов высказал мнение, что мытье машин — это своеобразная форма попрошайничества. Качественно очистить фары или стекла за пару минут, пока автомобиль стоит, невозможно. Либо несовершеннолетние оставляют разводы, либо им дают деньги из жалости.

«По сути, мы говорим о скрытой форме попрошайничества. В 90-е годы это было распространено: люди, иногда больные или увечные, просили милостыню. Дети тоже выходили на улицу мыть машины. Сейчас мы не видим таких явлений, но большой процент населения закредитован, и многие люди сталкиваются с финансовыми трудностями», — отметил адвокат Дмитрий Краснов в комментарии aif.ru.

