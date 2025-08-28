Юрист раскрыл последствия заклеивания номеров на припаркованных авто

Владельцам автомобилей, которые пытаются скрыть государственные номера во время стоянки, грозит административная ответственность. Как пояснил юрист Михаил Салкин, даже если транспортное средство неподвижно, заклеивание или намеренное загрязнение регистрационных знаков является нарушением закона. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, основанием для привлечения к ответственности служит ч. 1 ст. 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Согласно этой норме, штраф за подобные действия составляет 500 рублей. Важно отметить, что судебная практика подтверждает применение санкций даже в случаях, когда автомобиль находится в зоне платной парковки — отсутствие возможности идентифицировать транспортное средство считается нарушением независимо от обстоятельств.

Юрист добавил, что, помимо штрафа, автомобиль с нечитаемыми номерными знаками может быть эвакуирован на специализированную штрафстоянку. Это объясняется тем, что такие транспортные средства рассматриваются как потенциальный источник угрозы для общественной безопасности, поскольку их невозможно идентифицировать в случае совершения правонарушения. Если же автомобиль с скрытыми номерами находится в движении, последствия становятся значительно серьезнее. Управление транспортным средством без читаемых регистрационных знаков влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей либо лишение права управления на срок от одного до трех месяцев.

По его мнению, даже кратковременное закрытие номерных знаков может привести не только к финансовым потерям, но и к задержанию автомобиля и значительным неудобствам для владельца. Соблюдение правил установки и состояния государственных регистрационных знаков остается обязательным требованием как во время движения, так и в период стоянки транспортного средства.

