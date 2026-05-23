Риск развития диабета может наследоваться от отца, выяснили ученые

Ученые из Университета Южной Дании и Государственного университета Кампинаса опубликовали в журнале Nature Communications (NatCom) исследование, согласно которому склонность к ожирению и метаболическим нарушениям может передаваться ребенку от отца через сперматозоиды.

В экспериментах на мышах специалисты изучили влияние лишнего веса самцов на здоровье их потомства. Детеныши рождались с нормальным весом, но спустя несколько месяцев у них проявлялись непереносимость глюкозы и инсулинорезистентность — состояния, которые считаются предшественниками диабета второго типа. Наиболее выраженными, по данным авторов, эти изменения оказались у самцов. Исследователи назвали это явление «скрытой метаболической дисфункцией», поскольку внешних признаков ожирения у потомства не наблюдалось.

Ключевым звеном передачи нарушений, как выяснили ученые, стали микроРНК — небольшие молекулы, регулирующие активность генов. У самцов с ожирением в жировой ткани и сперматозоидах был повышен уровень микроРНК let-7d и let-7e. При оплодотворении эти молекулы попадали в эмбрион и подавляли выработку фермента DICER, необходимого для нормальной регуляции генов. Недостаток DICER, в свою очередь, нарушал работу митохондрий (клеточных структур, отвечающих за энергию), что меняло обмен веществ в жировой ткани и повышало риск метаболических заболеваний во взрослом возрасте.

Важный вывод, сделанный исследователями, — обнаруженные изменения не являются необратимыми. После того как у мышей-отцов снижался вес, негативных последствий для потомства не проявлялось. Аналогичные данные, добавили ученые, были получены при анализе человеческих образцов, однако для окончательного подтверждения результатов на людях потребуются дополнительные исследования.

