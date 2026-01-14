Не выходи из комнаты: как совет породил мем про «удаленных» работников и послушных коммунальщиков

Первый мем гласит, что снег послан людям свыше. У простых людей нет полномочий, чтобы убирать его. Корреспондент «КубаньПресс» с иронией отметил, что появление снега в январе для города стал неожиданностью. Жителей призвали при возможности не выходить на улицу. Так появился еще один мем — к рекомендациям якобы в первую очередь прислушались сотрудники коммунальных служб.

«Мэрия Краснодара: "Кто насыпал, тот пусть и убирает"», — гласит мем.

Еще один мем посвящен сотрудникам, которых «удалили» из компании. Ирония в том, что многие работники не смогли добраться до рабочего места и были вынуждены работать из дома удаленно. По версии администрации города, конечно, неофициальной, люди мешают и снег убирать, и жить спокойно. Покинуть город также невозможно. И дело не в обязанности работать и выплачивать ипотеку. Снег превратил город в закрытое пространство.

Ранее сообщалось, что необычное объявление об уборке снега от голого «ангела» стало главной темой в пабликах Подмосковья.