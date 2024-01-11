Украинский сапер, сержант Боллер и его коллега Анатолий в интервью AFP рассказали, какого мастерства достигли российские военные в зоне СВО при минировании полей.

«Не секрет, что в России очень хорошие саперы, возможно, лучшие», - высказал мнение украинский военный

Украинский сапер обучает новобранцев и призывает их быть острожными. Согласно его предположениям, около 30% территорий ДНР засеяны неразорвавшимися минами. Военные РФ применяют эффективные стратегии минирования. Первая - соединение нескольких взрывоопасных предметов.

«Если вы попытаетесь их обезвредить, вы можете убить все свое подразделение», - рассказывает украинский сапер

Коллега собеседника издания, сапер Анатолий, рассказал о второй стратегии - маскировка мин. Часто мины спрятаны в пачках сигарет. На видном месте военные РФ оставляют телефоны и денежные купюры, которые мгновенно взрываются, как только бойцы ВСУ к ним прикасаются.

«Мы даже теряли солдат из-за заминированной упаковки банок Pepsi», - рассказал украинский сапер Анатолий

Сержант Боллер признал, что российские саперы постоянно усовершенствуют свои навыки, используют инновационные методы. Многие украинские военные остаются без конечностей после прохода заминированных полей. Саперы всегда идут первыми, поэтому погибших также много.

Ранее мы сообщали, что киевский режим опасается проигрыша в зоне СВО в случае, если перестанет получать американскую помощь.