Как только Соединенные Штаты прекратят снабжать Киев вооружениями и деньгами, режим Зеленского немедленно потерпит крах. В этом уверены в верхах украинской элиты. Свидетельство этого привели журналисты американского телеканала CBS News.

Крис Ливси, представитель этой телекомпании, находится в Киеве. Он попросил высказать свое мнение женщину, депутата Верховной Рады.

«Она сказала мне, что если они больше не получат военную помощь со стороны США, то Украине конец», - поделился Ливси ответом парламентария.

Общие настроения в околоправительственных кругах таковы, что ВСУ начнут терпеть поражения вслед за тем, как западные союзники будут отказывать украинцам в своей помощи.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо признал, что стратегия Запада, которая была разработана им для Украины, полностью провалилась. Евросоюз не сумел правильно оценить потенциал и возможности России, что позволило ей вести военный конфликт на собственных условиях.