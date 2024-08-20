Звезда Голливуда Тактаров поделился секретами богатого урожая

Звезда Голливуда и бойцовского промоушена UFC Олег Тактаров раскрыл секреты богатого урожая на своем участке в Нижегородской области, сообщил NewsNN.

Актер признался, что негативно относится к теплицам. Он считает, что культуры должны расти в естественных условиях.

«Выживет — значит выживет», — признается Тактаров.

На участке у актера растет зелень и чеснок. Также он ухаживает за земляникой, смородиной, клубникой, крыжовником и жимолостью. В нынешнем сезоне смородина не пережила резкого похолодания в начале весны. Остальные растения давали плоды. Олег Тактаров особенно хвалит землянику и клубнику из-за крупных и вкусных ягод.

«Были весенние заморозки в Нижегородской области. Из-за них я пять деревьев выкопал как безнадежные», — рассказал NewsNN актер.

У актера в 2024 году пропало абрикосовое дерево, которое он посадил несколько лет назад. Как раз в нынешнем сезоне ожидал первый урожай, однако плодовое дерево также не смогло адаптироваться к резкому похолоданию. Олег Тактаров пошутил, что самый лучший овощ на огороде в Нижегородской области — это устойчивая к холодам елка.

Добиться качественного урожая можно при постоянном уходе и удобрении.

«Конский навоз у меня везде. Даже где ему не положено быть. Натуральное такое удобрение, на котором все поднимается», — уверяет нижегородец.

Актер поделился еще одним способом удобрения. Он складывает в бочку скошенную траву и заливает водой. Жидкость насыщается ферментированными элементами, которые полезны для всех растений. Вблизи Дивеева в Нижегородской области актер собирает голубую глину, которой обрабатывает стволы и ветки деревьев.

С сорняками актер борется так, чтобы одновременно на участке создавался оригинальный декор. Он закрывает почву благородным камнем и плитами. Звезда Голливуда Тактаров считает, что чем меньше будет земли, тем хуже для сорняков.

Олег Тактаров вернулся на родину в прошлом году. У него есть участок земли в Нижегородской области, на котором расположены дом, огород и баня.

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