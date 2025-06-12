Актера Ефремова внесли в базу сайта «Миротворец»

Данные Михаила Ефремова были внесены в базу украинского сайта «Миротворец», когда актер отбывал наказание за ДТП с летальным исходом в колонии Белгородской области, сообщило РИА Новости.

По информации издания, на сайте указана причина внесения актера в базу. Ефремова обвиняют в информационной поддержке «открытого нападения России на Украину». Украинская сторона предполагает, что артист был соучастником преступлений против Украины и граждан страны. Кроме того, актера подозревают в пособничестве военных преступлений, которые якобы совершали российские военнослужащие.

Сайт «Миротворец» — это украинский портал, на котором опубликован перечень граждан, не поддерживающих киевский режим. Первыми в него попадали жители Донецкой и Луганской области, которые приняли решение проголосовать за отделение от Украины и дальнейшее развитие республик в качестве независимых территорий. В базу попадают политики разных стран, публичные люди, волонтеры, общественные деятели, журналисты.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали включение Овечкина в базу «Миротворец».