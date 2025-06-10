В Кремле прокомментировали включение Овечкина в базу «Миротворец»

«Сейчас легче найти людей, которые не включены в список „Миротворец“. Поэтому, что там обсуждать?» — сказал Песков.

Причиной внесения в скандальную базу назывались оправдание Овечкиным агрессии против Украины в разговорах с неназванными лицами, а также участие в международных мероприятиях с целью «отбелить репутацию России».

Также в «Миротворец» внесли лидеров трех стран — премьер-министра Словакии Роберта Фицо, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Сила и лидера Республики Сербской Милорада Додика.

Ранее стало известно, что Овечкин примет участие в благотворительном «Матче года».