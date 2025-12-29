Актриса Галич покинула фонд «Фонарик» спустя 1,5 месяца после регистрации

Актриса Ида Галич вышла из состава учредителей благотворительного фонда «Фонарик» всего через 1,5 месяца после его официальной регистрации, сообщил «Постньюс».

«Постньюс» ссылается на данные из Единого государственного реестра юридических лиц. Из выписки следует, что фонд покинул второй первоначальный учредитель — блогер Георгий Гаспарян. Ранее их имена часто фигурировали вместе в публичных творческих проектах, в том числе как соавторы различных визуальных концепций.

Таким образом, оба основателя организации ушли из нее менее чем через два месяца после создания. Фонд был зарегистрирован как некоммерческая организация. Основной деятельностью организации является сбор денежных благотворительных пожертвований, а также реализация сопутствующих социальных и информационных проектов.

Ранее сообщалось, что аккаунт Иды Галич, как и других публичных лиц, пострадал от действий мошенников. Юрист Капштык рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», понесут ли звезды наказание за действия на взломанных аккаунтах.