Выйдут сухими из воды: смогут ли подписчики вернуть деньги, украденные мошенниками со взломанных аккаунтов звезд

Мошенники начали активно красть аккаунты известных людей в социальных сетях. От их рук пострадали Ольга Бузова, Оксана Самойлова, Ида Галич и Ксения Бородина. От лица звезд злоумышленники публикуют различные розыгрыши и сборы средств. Можно ли вернуть деньги, полученные мошенниками от лица хозяина аккаунта, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По словам эксперта, если хозяин аккаунта, который взломали, своевременно заявил о взломе, тогда претензии к нему предъявляться не могут.

«Если он не заявил, но были какие-то действия, необходимо доказать, что в это время он находился в другом месте, что вход осуществлялся с другого ip-адреса, и он этого не делал. Будет рассматриваться вопрос, куда переводились деньги, принадлежит ли ему этот счет, и банк подтвердит, вероятнее всего, что такого счета у владельца нет. Возможно, это какой-нибудь виртуальный кошелек», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также эксперт подчеркнул, что существует такой способ мошенничества, как клонирование аккаунтов публичных людей.

«Это очень распространенное явление. В последнее время мошенники создают именно аккаунты-клоны. Разницу обнаружить, не зная признаков и внимательно не просматривая, очень трудно. В данной ситуации фактически сами владельцы аккаунтов являются жертвами, предъявлять иск непосредственно к тому, под чьим именем работали мошенники, это неправильно. Если подтвердится, что был сайт-двойник, это вопрос уже к полиции», — добавил Капштык.

Жертвой подобных мошеннических действий необходимо обращаться непосредственно в Роскомнадзор с вопросом о проверке данного аккаунта-клона и обязательно идти в полицию, в следственный комитет с заявлением о мошенничестве, отметил эксперт.

«В обоих случаях необходимо приложить все документы перевода денежных средств, и уже непосредственно полиция будет разбираться. Но обращаю ваше внимание: публичные люди не настолько занимаются продвижением каких-либо товаров в сети, поэтому будьте осторожны, внимательно проверяйте подлинность адреса. Лишняя дополнительная черточка или еще что-то должно вас насторожить», — подчеркнул юрист.

Кроме того, мошенники зачастую используют счет для оплаты по QR-коду, если отклонить оплату и попробовать снова через час, ссылка, скорее всего, уже окажется недействительной.

«Это уже один из подтверждающих признаков, что вы взаимодействуете как раз с сайтом-клоном», — заключил юрист.

