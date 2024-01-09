Актуально для 8 марта и 23 февраля: Жители Ижевска рассказали, каким подаркам обрадовались

Благодаря проведенному опросу сервисом SuperJob, стало известно, какие подарки понравились жителям Ижевска, а какие они не против вернуть обратно в магазин или дождаться удобного случая, чтобы их передарить, сообщает udm-info.ru .

Женщины были рады, когда под новогодней елочкой находили парфюм и сертификаты для посещения хорошего салона красоты. Популярностью пользуется также качественная бытовая техника.

Мужчины же остались довольны, если получали в подарок различные гаджеты, электронные устройства.

Кстати, стоит помнить о предпочтениях россиян, выбирая подарки на 8 марта и 23 февраля.

Фото: [ Pxhere.com ]

Дешевые конфеты и сувенирная продукция не принесла радость жителям Ижевска. Респонденты рассказали, что намерены сделать с презентами, которые им совершенно не нравятся: подождать, вдруг они все-таки им пригодятся (36%), выбросить (8%), передарить (12%) или отдать тем, кто нуждается в них (5%). Общее количество тех, кто не доволен новогодними презентами - 47%.

Ранее замдиректора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества рассказал, может ли вернуть подарок тот человек, которому эта вещь была презентована.