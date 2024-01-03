Роскачество: Подаренный презент может вернуть его обладатель даже без наличия чека

Замдиректора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков рассказал корреспонденту агентства «РИА Новости» , может ли вернуть подарок тот человек, которому эта вещь была презентована.

«При наличии подтверждения о приобретении в данном магазине, подарок можно вернуть самостоятельно и получить деньги на свой счет без привлечения того человека, который этот подарок купил», - рассказал эксперт

Да, вернуть подарок можно. Необязательно иметь чек на приобретенный товар. Доказать факт его приобретения в конкретном магазине можно различными способами: предоставлением талона, онлайн-чека об оплате, записью камер наблюдения или опросом свидетелей.

Вернуть деньги за товар можно на банковскую карту того человека, кто обратился в магазин, а не покупателя, который изначально оплатил товар. Согласно закону РФ, сначала человеку предложат аналогичный товар, но уже подходящего цвета или размера. Если данный способ не подходит, то только тогда магазин возвращает деньги. Некоторые категории товаров обмену и возврату не принадлежат.

«Есть некоторые категории, которые возврату не подлежат - продукты питания, парфюмерия и косметика, предметы личной гигиены, белье, книги, технически сложные товары с гарантией не менее года, ювелирные изделия, растения и ряд других. Конечно же, это не касается продукции, если в ней обнаружен брак, истек срок годности или есть основания предполагать, что продан фальсификат.», - объяснил РИА Новости замдиректора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков

Остальные категории товаров можно вернуть в течение 14 дней со дня приобретения по разным причинам: не подходит размер одежды или габариты техники и мебели, не понравился фасон, форма или комплектация.

Товар важно вернуть в надлежащем виде. За брак, совершенный по вине покупателя, продавец ответственности не несет.

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