Акустическая атака на голубей: житель Одинцова предложил необычный способ борьбы с птицами

В Одинцове затяжной конфликт между горожанами, подкармливающими голубей, и теми, кто выступает против из-за антисанитарии. Житель 8-го микрорайона, уставший от нашествия птиц на Комсомольской улице, предложил властям нестандартный выход — установить на столбах динамики, транслирующие крики пернатых хищников. Корреспондент REGIONS разобрался в плюсах и минусах этой звуковой атаки.

Местные власти не раз обращались к горожанам с просьбой воздержаться от кормления птиц на территории прогулочной зоны, прилегающей к Комсомольскому пруду. Однако это не возымело должного эффекта. Жители с добрыми намерениями продолжают ежедневно организовывать здесь пункты питания для голубей.

Результат такой заботы оказался плачевным: тротуары покрыты птичьими экскрементами, а остатки еды, не съеденные пернатыми, стали приманкой для грызунов, отмечают обеспокоенные одинцовцы.

Идея, предложенная инициативным горожанином, заключается в том, чтобы транслировать через громкоговорители записи криков ястребов и соколов. Таким образом, у голубей должно сформироваться стойкое ощущение опасности, что вынудит их искать более спокойное место для обитания.

Однако эффективность этой меры пока под вопросом. Специалистам предстоит оценить, не станет ли такая акустическая атака источником дискомфорта для самих людей. Мнения жителей 8-го микрорайона разделились: часть поддерживает жесткий подход, другие настаивают на более щадящих методах решения проблемы.

«Звуковой барьер — это не панацея. Голуби очень быстро понимают, что крик есть, а реальной опасности нет. Если люди продолжат бросать им еду, птицы привыкнут к любым крикам. Кроме того, постоянный визг ястребов из динамиков начнет сильно раздражать местных жителей, пугать домашних собак и кошек, а также прогонит полезных городских птиц, например, синиц и воробьев», — объяснил REGIONS орнитолог Алексей Курячин.

В администрации Одинцовского городского округа незамедлительно откликнулись на обращения граждан. Приведение в порядок проблемной территории было решено начать с классических способов наведения чистоты.

«Работы по установке таблички информирующей о запрете кормления птиц будут проведены в срок до 30 июня, в связи с закупкой и поставкой материала», — сообщили в администрации.

В среду, 17 июня, силами коммунальных предприятий на участке в районе дома 9Б по улице Комсомольской была проведена масштабная санитарная очистка территории. В ближайшее время, до окончания текущего месяца, на газонных зонах появятся специализированные информационные щиты, предупреждающие о запрете кормления пернатых. Небольшая задержка с монтажом объясняется сроками поставки необходимых материалов.

Ранее сообщалось, что кемеровчане просят, чтобы службы «наконец-то услышали сигналы» и уберегли их от лосей.