«Альфа-Банк» вернул кэшбек после публикации материала с жалобой клиентки в Inkazan
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
«Альфа-Банк» связался с девушкой, которая обратилась к изданию «Inkazan» с просьбой опубликовать информацию о недобросовестной рекламе со стороны банка. Девушке начислили обещанный ранее кэшбек, сообщает inkazan.ru. Читательница снова сообщила об этом корреспонденту издания.
Девушка оформила покупку на «Яндекс Маркете». На сайте сообщалось, что при оплате заказа картой «Альфа-Банка» покупатель получит 10% кэшбека. Сумма покупки превышала более 60 тысяч рублей, поэтому это предложение показалось девушке выгодным.
На всякий случай девушка обратилась в чат финансовой поддержки, уточнить, действительно ли можно рассчитывать на кэшбек в размере 10%. Сотрудник «Альфа-Банка» информацию подтвердил.
В итоге девушке выплатили кешбэк, как и обещали, но всего лишь две тысяч рублей. Она снова обратилась в банк, где рассказали, что есть определенный лимит, больше которого получить невозможно.
Сотрудники приносили извинения. Девушка предположила, что реклама не соответствует действительности, поэтому была намерена подать жалобу в УФАС и обратилась в издание. После публикации материала 20 сентября сотрудники банка связались с клиентом и перечислили обещанные ранее 10%.
«Кроме того, они попытались сгладить впечатления от ситуации, подарив тысячу рублей кэшбека на следующую покупку. Девушка считает, что случилась «магия», но она до сих пор недовольна информацией на рекламном баннере», - сообщает Inkazan