«Альфа-Банк» вернул кэшбек после публикации материала с жалобой клиентки в Inkazan

«Альфа-Банк» связался с девушкой, которая обратилась к изданию «Inkazan» с просьбой опубликовать информацию о недобросовестной рекламе со стороны банка. Девушке начислили обещанный ранее кэшбек, сообщает inkazan.ru . Читательница снова сообщила об этом корреспонденту издания.

Девушка оформила покупку на «Яндекс Маркете». На сайте сообщалось, что при оплате заказа картой «Альфа-Банка» покупатель получит 10% кэшбека. Сумма покупки превышала более 60 тысяч рублей, поэтому это предложение показалось девушке выгодным.

На всякий случай девушка обратилась в чат финансовой поддержки, уточнить, действительно ли можно рассчитывать на кэшбек в размере 10%. Сотрудник «Альфа-Банка» информацию подтвердил.

В итоге девушке выплатили кешбэк, как и обещали, но всего лишь две тысяч рублей. Она снова обратилась в банк, где рассказали, что есть определенный лимит, больше которого получить невозможно.

Сотрудники приносили извинения. Девушка предположила, что реклама не соответствует действительности, поэтому была намерена подать жалобу в УФАС и обратилась в издание. После публикации материала 20 сентября сотрудники банка связались с клиентом и перечислили обещанные ранее 10%.