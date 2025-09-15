Алкоголь и метаболический синдром: как спиртное связано с весом и давлением

Главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В. П. Полякова Дмитрий Дупляков выделил пять ключевых негативных последствий употребления алкоголя для сердечно-сосудистой системы, сообщил sovainfo.ru.

По словам специалиста, эти эффекты представляют серьезную угрозу здоровью и не должны игнорироваться. В перечень основных рисков медик включил повышенную вероятность инфаркта миокарда, образование тромбов и стабильное увеличение артериального давления. Также среди опасных последствий указана аритмия — нарушение сердечного ритма, которое может привести к внезапным осложнениям.

Особое внимание кардиолог уделил гипертонии, отметив, что алкоголь способствует росту артериального давления даже при эпизодическом употреблении. Еще одним критическим последствием является алкогольная кардиомиопатия — заболевание, развивающееся при хроническом употреблении спиртного. Оно приводит к ослаблению сердечной мышцы, которая теряет способность эффективно прокачивать кровь.

«Алкоголь оказывает сложное влияние на сердечно-сосудистую систему, и его воздействие может варьироваться в зависимости от количества и частоты употребления», — рассказал эксперт.

Дополнительно Дмитрий Дупляков акцентировал, что алкоголь способствует увеличению веса и развитию метаболического синдрома, что создает комплексную нагрузку на организм. При оценке индивидуальных рисков, по мнению врача, необходимо учитывать такие факторы, как возраст, пол, наследственная предрасположенность и общее состояние здоровья пациента.

