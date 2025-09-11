Не осудить, а помочь: в Тверской области помолились за алкоголиков и наркоманов

Каждый год 11 сентября в Российской Федерации отмечается День трезвости, совпадающий с днем поминовения Усекновения главы Иоанна Крестителя. Начиная с 2014 года Русская православная церковь организует особые молитвенные службы для людей, борющихся с зависимостями от алкоголя и наркотических веществ. Аналогичное богослужение прошло и в Тверской области.

История Дня трезвости берет свое начало в 1913 году, когда в этот день вводились ограничения на продажу алкогольной продукции и закрывались винные лавки. В советский период эта традиция была упразднена, однако в 2014 году Священный синод РПЦ принял решение о ее возобновлении.

Выбор даты обусловлен трагической гибелью пророка Иоанна Предтечи, который был казнен во время пира у царя Ирода, что символизирует разрушительные последствия чрезмерного употребления алкоголя. Многие русские святые в своих проповедях призывали к полному воздержанию от спиртных напитков.

Исторический контекст:

В начале XX века в России существовало мощное трезвенническое движение, поддерживаемое как государством, так и церковью. Введение Дня трезвости было частью этой кампании. В советское время акцент сместился на другие формы борьбы с алкоголизмом, и традиция празднования Дня трезвости была забыта. Возобновление празднования РПЦ в 2014 году стало свидетельством возвращения церкви к активной социальной деятельности и обеспокоенности проблемой алкоголизма в современном обществе.

Ранее сообщалось, что священника-гуру РПЦ Евмения лишили сана за нарушение церковных правил.