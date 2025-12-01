Американские качели: жесткие морозы резко сменятся мартовским теплом в Кузбассе

Кузбасс готовится к крайне переменчивой и непростой погодной неделе с резкими температурными колебаниями и осадками, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным Кемеровского гидрометцентра, в начале периода регион ожидает настоящий температурный контраст. Уже во вторник, 2 декабря, ночная стужа с морозами от -7 °С до -12 °С, а в отдельных районах до -18 °С, в дневные часы сменится оттепелью с показателями от -3°С до +2°С. Погоду усложнит сильный ветер с порывами до 19 м/с.

По данным Кемеровского гидрометцентра, до конца недели в регионе ожидаются осадки: слабый, умеренный и сильный мокрый снег, местами снегопады и метель. Снегопады в некоторых районах продолжат создавать гололедицу. В ночь на 4 декабря температура может опуститься до 28 градусов, а днем следующего дня столбики термометра покажут ноль градусов.

Ранее сообщалось, что в начале декабря в Подмосковье потеплеет до +4 градусов.