Резкое потепление: погода в Москве и Подмосковье в начале декабря будет далека от настоящей зимы

В течение недели со 2 по 5 декабря в Москве и Московской области ожидается потепление до +4 градусов в дневное время, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

По его словам, во вторник, 2 декабря, облачно и преимущественно без осадков.

«Ночью в столице -2…0, днем от 0 до +2. По области ночью -4…+1, днем -2…+3 градуса. Ветер ночью южный и юго-западный, 3-8 метров в секунду, днем слабый», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду облачно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман.

«В Москве ночью -1…+1, днем +1…+3. В Подмосковье ночью -4…+1, днем -2…+3 градусов. Ветер слабый», — добавил Ильин.

В четверг также облачно и преимущественно без осадков. В столице ночью от 0 до +2, днем +2…+4. По области ночью -3…+2, днем -1…+4 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

«В пятницу преобладание облачной погоды, местами небольшой дождь. Температура в течение дня -1…+4 градуса. Ветер южный, 2-7 метров в секунду», — заключил синоптик.

Фото: [ медиасток.рф ]

Атмосферное давление

Всю неделю показатели атмосферного давление будут выше нормы. Во вторник — 754 мм ртутного столба. В среду, четверг и пятницу показатели будут держаться на уровне 758 мм ртутного столба.

Наиболее уязвимой категорией при повышенном атмосферном давлении являются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Повышенное давление оказывает дополнительную нагрузку на сердечную мышцу, увеличивая сопротивление кровотоку и повышая риск развития гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Сосуды, уже ослабленные атеросклерозом, могут не выдержать дополнительного давления, что приводит к их разрыву и кровоизлияниям.

