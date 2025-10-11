Американский политолог по улыбке Путина на «Валдае» спрогнозировал сроки завершения СВО

Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала высказал мнение, что на Западе правительство предоставляет населению недостоверные данные о ситуации на Украине, сообщило РИА Новости. Эксперт обратил внимание на улыбку президента РФ Владимира Путина во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Политолог уверен, что президент США Дональд Трамп понимает, что СВО скоро закончится. По этой причине американский лидер пытается перед общественностью выставить виноватыми в текущей ситуации европейское правительство. По мнению эксперта, не сомневаются в своем проигрыше и украинцы.

«Улыбающийся, шутящий Путин на "Валдае" тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу», — отметил эксперт.

Эксперт отметил, что на Западе население уверяют, что у Украины все хорошо, а Россия проигрывает. Американский политолог уверен, что ситуация складывается противоположным образом. Для удержания линии фронта у ВСУ не хватает резервов.

Джон Миршаймер уверен, что Киеву необходимо было давно заключить мирное урегулирование с Москвой. Проигравшей стороне придется идти на большие уступки, поэтому реальный шанс стабилизировать ситуацию для Украины — немедленно остановить конфликт и начать переговоры.

Ранее эксперт Хачатурян высказал мнение, что спецоперация на Украине закончится не ранее 2028 года.