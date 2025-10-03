Не раньше 2028 года: эксперт назвал сроки завершения СВО

На фоне изменения геополитической ситуации в мире эксперт Михаил Хачатурян озвучил новый прогноз по срокам завершения СВО на Украине, сообщил newstracker.ru.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Хачатурян высказал мнение, что спецоперация завершится не ранее 2028 или 2029 года. Прогноз окажется достоверным, если Украина, ЕС и США изменят позицию и согласятся на мирное урегулирование конфликта.

Эксперт считает, что боевые действия в зоне проведения спецоперации проходят неспешно. Американский лидер не имеет такого влияния на украинское правительство, чтобы можно было призвать политиков действовать мирно. Кроме того, Европа продолжает демонстрировать воинственный настрой. Эксперт уверен, что России стоит непременно выполнить поставленные перед СВО задачи.

«Это денацификация, демилитаризация Украины, восстановление прав ее русскоязычных граждан, прекращение гонений на каноническую украинскую православную церковь Московского патриархата», — перечислил эксперт.

По мнению эксперта, если Украина не согласится решать конфликт мирным способом, Россия будет вынуждена продолжать боевые действия в зоне СВО. Лидеры Венгрии, Польши, Словакии и Румынии могут надеяться, что успеют вмешаться и забрать в состав своих стран украинские земли. Эксперт уверен, что продвижение ВС РФ на запад сводит надежды к реализации подобного сценария.

«Территориальные потери Украины будут еще более значительными, вплоть до ее полной ликвидации как государственного образования», — высказал мнение эксперт.

