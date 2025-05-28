Тофуриус Крейн рассказал, что приехал в Россию в 2023 году. Он предполагал, что на протяжении месяца будет снимать события, происходящие в зоне спецоперации. В Москве связался с местными СМИ и в сопровождении военкоров отправился в зону СВО. Журналист поставил цель — рассказать американским гражданам, что на самом деле происходит на территории новых регионов.

«Когда же я оказался в Донбассе, я своими собственными глазами увидел снаряды, летавшие повсюду над нами. Это было что-то вроде пробуждения для меня», — рассказал Крейн.

Журналист признался, что был поражен. Он не понимал, зачем ВСУ обстреливают мирных граждан. Появилось неприятное ощущение, что снаряды Украине передает США. Крейн признался, что возвращаться домой после увиденного ему не хотелось. Журналист уверен, что ВСУ целенаправленно стреляли по корреспондентам и мирным людям. Его ранило в ногу.

Американский журналист рассказал, что больше не возвращался в США. Он принял решение жить в России. С того момента прошел год и восемь месяцев. За этот период он посетил некоторые российские регионы и встретил много интересных людей. Он считает, что узнает что-то новое каждый день, пока находится в РФ.

«Я почувствовал тогда, будто если я останусь в России, то это спасет меня в каком-то смысле. Своего рода перерождение. Моя жизнь в Америке была стагнацией», — объяснил журналист.

Ранее сообщалось, что американцы заметно чаще стали подавать заявки на получение гражданства Великобритании.