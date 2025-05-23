Американцы заметно чаще стали подавать заявки на получение гражданства Великобритании

Граждане Соединенных Штатов стали заметно чаще подавать документы на получение гражданства Великобритании. Такие случаи участились после того, как президентом Америки стал Дональд Трамп. Об этом сообщила газета Financial Times.

Издание сослалось на информацию, полученную от юристов, которые занимаются вопросами иммиграции. Один из них назвал причиной того, что американцы стремятся получить гражданство Великобритании, страх, разочарование и отсутствие финансовой безопасности.

«Число заявлений на получение британского гражданства в США достигло рекордного уровня за первые несколько месяцев президентства Дональда Трампа», — указали журналисты.

Они привели цифры статистики. Согласно им, за первые три месяца 2025 года на получение гражданства Британии подали документы свыше 1930 американских подданных. Это абсолютный рекорд за все время ведения статистики, и на 12% выше, чем в предыдущем квартале.

Ранее сообщалось, что шоумен Александр Ревва сменил украинское гражданство на российское. Он получил паспорт РФ и начал указывать российское гражданство в официальных документах с начала мая 2025 года.