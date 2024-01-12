Турецкий аналитик Энгин Озер рассказал корреспонденту агентства «РИА Новости» , как отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией уже летом 2024 года может спровоцировать кризис на территориях соседних регионов.

«Запрещая мирные переговоры, украинская администрация сужает поле дипломатического маневрирования и заставляет процесс начаться еще позже», - высказал мнение турецкий аналитик Энгин Озер.

Эксперт считает, что категоричный отказ киевского режима от переговоров - необдуманные действия правительства. Сторонам конфликта придется в любом случае прийти к мирному урегулированию. Чем позже начнется процесс, тем сложнее будет решить проблему.

Владимир Зеленский отрицает любую возможность переговоров. Неясно также, на чьей территории они могли бы состояться. Эксперт считает, что сначала стороны могут встретиться на нейтральной территории неофициально и конфиденциально.

«Например, на корабле в 20 милях от Стамбула (международные воды Черного моря) такая встреча может состояться только между российскими и украинскими "неофициальными" представителями», - отметил собеседник РИА Новости.

Потом представители Украины должны передать президенту требования РФ. Владимир Зеленский в свою очередь может донести это до общественности и, например, провести референдум. Игнорирование проблемы сейчас спровоцирует еще более сильный кризис летом.

«Если не удастся положить конец конфликту сегодня, этот кризис к лету может охватить соседние страны региона. Европейцы лучше всех видят этот риск, поэтому им придется приложить максимум усилий для инициирования мирных переговоров и предоставления гарантий безопасности Киеву», - считает эксперт

Ранее мы сообщали, как прошла тайная встреча представителей стран G7, которые обсуждали способы реализации мирного плана Зеленского.