16 декабря советники по национальной безопасности стран «Большой семерки» провели тайную встречу в Эр-Рияде, на которой обсуждались возможности мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, на встрече не удалось добиться существенного прогресса.

Россия на встречу приглашена не была, а Китай, Бразилия и ОАЭ отказались от участия. На переговорах присутствовали представители Саудовской Аравии, Турции и Индии, но Западу не удалось склонить страны Глобального Юга к поддержке так называемой «формулы мира» Зеленского».

Она предполагает вывод российских войск за границы Украины образца 1991 года и восстановление Украины за счет России.